La Junta Electoral del Frente consagró la lista “Consenso y Unidad por San Luis”. Las demás listas presentadas no fueron oficializadas por tener graves irregularidades.



En el caso de La Punta, los candidatos del frente que buscarán obtener por primera vez una banca en el Concejo Deliberante, siempre con representación del PJ, son:

1° Concejal Titular: Luciana Perano, domiciliada B° Uocra

2° Concejal Titular Franco Vargas, domiciliado B° Lic 19

1° Concejal Suplente: Walter Viñas, domiciliado Mod 4

2° Concejal Suplente: Silvia Alvisu, domiciliado Mod 5

En el caso de la primera candidata, se desempeña como Secretaria de Desarrollo Social de La Municipalidad de La Punta-

El Segundo candidato, profesor de Teatro en la Escuela Rosenda Quiroga y Escuela 40, entre otras. Participó de la última elección, en las primarias como referente de la Ola Naranja de Daniel Scioli, para luego integrar la lista completa del Frente para la Victoria en primer término.

El primer concejal suplente, reconocido entrenador de un club de rugby de la ciudad “Ñanku”

La segunda concejal suplente, una reconocida militante.

Por su parte, según informaron desde el Frente Avanzar Cambiemos, el AyCXSL no será parte de las Primarias Abiertas y Simultáneas previstas para el 30 de Julio porque fue oficializada una lista de unidad integrada por los partidos UCR, PRO, Avanzar, PDI y Libres del Sur.

A través de una resolución se les notificó a las listas que no cumplían con los requisitos y no fueron recurridas por los presentantes, por lo cual quedó firme.

Entre otras irregularidades, la presentación realizada por Jorge Alfredo Agúndez en el departamento Pueyrredón no tiene aval de las autoridades de ninguno de los partidos ni tampoco de los afiliados, por lo que la Junta Electoral decidió rechazar la lista.

Pese a la insistencia del sector minoritario del ex diputado nacional, que la semana pasada recurrió a la Justicia Electoral Provincial, no puede haber una interna; ya que salvo una lista: (Consenso y Unidad por San Luis) las demás no cumplen con los requisitos mínimos estipulados en el Acta Acuerdo y en el Reglamento Electoral del Frente, los cuales fueron aprobados y avalados por el Juez Electoral Agustín Ruta, mediante sentencia definitiva, al reconocer a Avanzar y Cambiemos Por San Luis como Alianza Electoral.