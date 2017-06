Claudio Poggi estuvo en la tarde de hoy en La Punta, entregó un subsidio al centro de jubilados por $ 50000. Posteriormente se dirigieron con la militancia al barrio 900 viviendas donde realizaron una caminata y un puerta a puerta.

Antes del inicio de la recorrida casa por casa, Poggi dio definiciones políticas de cara a las PAS, dejando bien claro la posición del Frente Avanzar – Cambiemos por San Luis, de no participar “las PAS se las llama a esta maniobra que transformaron en ley, en un año electoral no se puede cambiar las reglas de juego, en donde el gobierno de la provincia convoca a unas primarias no obligatorias para el 30 de julio dos semanas antes de la verdadera elección que son las PASO que son obligatorias para todos.”

Aseguró que los medios oficiales están hablando de las PAS para confundir, que es un anzuelo, una carnada, un engaño que les piden los Rodríguez Saá, para quienes han conformado el frente, “esto es para que nos peleemos, nos dividamos innecesariamente catorce días antes de una elección como son las PASO. Este gran frente político no va a participar de ninguna PAS”.

En el mismo orden aseveró que “El juez Ruta es empleado de los Rodríguez Saá y está influyendo, interfiriendo para provocar que este frente Avanzar y Cambiemos por San Luis tenga que participar en las PAS y no vamos a participar porque de lo político es un anzuelo y segundo porque desde lo jurídico, y así lo hemos hecho saber a la justicia, estamos totalmente ajustados a derecho”, afirmando que esto que están haciendo es porque están desesperados, porque el avanzar-cambiemos están ganando en toda la provincia de San Luis.

Claudio Poggi, confirmó como primera fecha de elección el 13 de agosto para los cargos nacionales, diputados y senadores, donde su adversario directo es Rodríguez Saá, al que se refirió como “Esa persona que ayer vino a ofender a los vecinos de La Punta, primero ofendió a su intendente elegido por el pueblo, desde el punto de vista institucional es muy grave y después por ofender a los vecinos porque se denominaron punteños, y por qué no, sí los mercedinos son de Villa Mercedes, los daractenses de Justo Daract, todos somos sanluiseños, ahora querer dividir entre puntano y punteño es absurdo. Ellos quieren dividir para reinar, nosotros queremos unir para gobernar” concluyó entre aplausos por parte de los militantes y vecinos presentes.