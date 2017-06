En la mañana de hoy, Martín Olivero realizó diferentes declaraciones en emisoras radiales, entre ellas Dimensión y Fm Municipal, en las que se refirió al discurso de Adolfo Rodríguez Saá en la sede del PJ local.

Para Olivero las declaraciones del senador no hacen más que intentar fomentar una grieta,”Tratar de instalar el tema del punteño, puntano, el venido el nacido, fomentar una grieta que nunca la hubo, jamás me sentí uno de afuera, el puntano siempre cobijó a la gente que vino de afuera, nos hizo sentir como en casa”.

Aseguró, que no le molestaron las afirmaciones de Adolfo pero si sintió dolor por las declaraciones, pero que las mismas deben tener alguna intención electoral, además de sentirse defraudado que un dirigente de la talla de Rodriguez Saá trate de instalar una grieta que no existe, “Me llena de dolor que un dirigente de la trayectoria de Adolfo Rodríguez Saá, trate de acrecentar esta grieta que no existe, entre los que venimos y los nacidos acá. Tratar de formarla debe tener un trasfondo político electoral”.

El intendente de La Punta se refirió al gentilicio punteño “En la ciudad de La Punta en su gran mayoría somos gente de afuera y estamos muy contentos de ser puntanos, de ser sanluiseños, pero por supuesto nuestro gentilicio es punteño porque lo mismo le pasa al merlino, mercedino, quinenses, porque uno quiere tener su propia identidad, puntano es el de San Luis capital y sanluiseños somos los de toda la provincia” aseguró.

Para Olivero, lo que le molesta al senador Rodríguez Saá es que en La Punta se sigue haciendo obras públicas sin apoyo provincial “La Punta sigue creciendo y creo que eso es la molestia que tiene el senador. La cuestión de fondo es el temor que esto se traslade a otras localidades, que los intendentes vean que se puede gobernar sin Rodríguez Saá, sin el apoyo del gobierno provincial, eso es lo que más le incomoda al senador. Que otros intendentes vean esta señal, que hay otras puertas para golpear, que hay otros planes y programas para bajar”.

Estas declaraciones para el intendente afectan la paz social y las relaciones institucionales que deberían existir entre un municipio, el estado provincial y el estado nacional “confunden el PJ como un estado, el estado como una persona, dinero público que lo distribuyen en una sede partidaria, acciones que uno pensaba que en el siglo XXI ya habían caducado”, haciendo referencia a que llegan al PJ los programas del Gobierno Provincial, como mercado puntano, la cipe, la entrega de tablets.

En otra parte de la entrevista se refirió a su pasado como militante del PJ y al futuro de San Luis, “Yo no reniego de mi pasado, para el futuro de San Luis de nuestros hijos hay otras opciones que saben gobernar, es un recambio generacional. Adolfo representa el pasado, no representa el futuro de la provincia, representa el pasado, bueno o malo depende de la valoración de cada uno. San Luis se merece otra alternativa, no podemos llegar al 2019 y tener otra vez a Adolfo candidato a gobernador, si la gente así lo elige hay que ser respetuoso, yo voy a trabajar para que haya otra alternativa distinta a la de Adolfo eterno”.

Consultado sobre las declaraciones de uno de los integrantes de la comisión de acción política del PJ, Andrés vallone, quien afirmó que la intendencia de La Punta es la base del gobierno nacional en San Luis, olivero afirmó que “lo que dijo Vallone corre por pura responsabilidad de él, yo no fui elegido como intendente de cambiemos, en el caso mío hoy so y intendente de avanzar, constituimos un frente con cambiemos y con libres del sur. No pertenezco a cambiemos, por supuesto que he ido al gobierno o nacional y encontré soluciones, lo mismo hizo Potrero de los Funes”

Para finalizar, se refirió a la nueva comisión que es integrada por todos dirigentes de otras localidades, para estar al frente del PJ de La Punta “acá hay muy buenos dirigentes, me parece un ninguneo a los dirigentes de la ciudad, algunos hoy están ocupando cargos dirigenciales en el Partido Justicialista, indudablemente habrán decidido poner gente de afuera de La Punta para intentar encauzar una realidad que hoy le puede ser adversa”, concluyó.

