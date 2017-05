Darío Agüero, uno de los máximos referentes del Club Deportivo La Punta, dejó de ser el técnico de la reserva y primera división, los resultados no acompañaron y la comisión tomó la decisión que “El Loco” como todos lo conocen, deje de ser el entrenador del club.

Jugadores e hinchas dieron su muestra de apoyo al ahora “ex entrenador”, la comisión dio a conocer la decisión a través del facebook del club, donde aclaró que Agüero seguirá perteneciendo a la institución, sin embargo en una extensa entrevista brindada a este medio, “El Loco” puso en duda su continuidad y dejó abierta la puerta para emigrar a otro club.

Visiblemente dolido y emocionado, Agüero se hizo responsable de la situación y aseguró que las reglas del juego en el futbol son así y que el único responsable es el entrenador pero que confía en los jugadores que seleccionó para este proyecto y que puede revertir la situación.

Hoy el club está en zona de promoción con 5 puntos, pero faltan sumar los puntos del segundo campeonato, la última derrota ante El Chorrillo 3 a 2 precipitó la decisión que ya se le había anunciado la semana pasada.

Apenas comunicado por la comisión que debería dar un paso al costado, confirmó que seguiría dirigiendo las inferiores, los dirigentes le ofrecieron dirigir las categorías 2003, 2007 y 2008.

Con respecto al apoyo de los jugadores, desde aquellos que recordaron que gracias a él llegaron al club hasta los que mencionaron que el entrenador les compraba bidones de agua con plata de su bolsillo para que se hidratarán en las competencias, afirmó “Los jugadores no me tienen que defender a mí, ellos van a tener una reunión con los dirigentes y yo les pedí que le digan que les falta, que necesitan. El grupo que yo elegí, yo quiero que ellos demuestren que yo no me equivoqué en elegirlos. Me llena de emoción que me apoyen, compartí muchas cosas lindas con ellos y cosas malas, salir de un campo de juego amargados y mirar hacia abajo y que las cosas no nos salían”.

Pero hoy esa decisión está en duda. “El Loco” está dolido, porque está convencido que los resultados no se dieron pero que en la cancha dejaron todo y los rivales no los pasaron por arriba “Sería necio de decirte si me pasaran por arriba, si me ganaran bien, bueno estaría conforme contento con la decisión. Sé que tengo equipo, nos han ganado porque fallamos en la definición, no hemos sido contundentes a la hora de hacer goles y eso nos costó”.

Agüero está completamente seguro que podrían revertir esta situación aunque no se lo manifestó a la comisión, porque se sintió dolido por la medida “Me dolió, la sangre no la tengo roja, la tengo naranja, amo mucho estos colores, amo mucho el club, a los chicos los conozco a todos desde la primera división hasta la 2010 y se de sus cualidades, si hay otra oportunidad la agarraría”.

“Yo me voy a despedir de los jugadores y decirles que no peleen que el técnico que venga se ponga de acuerdo con ellos, que pongan la mejor predisposición para salir del pozo que yo los metí”, asegurando que él es el único responsable de la situación que atraviesa la primera división del club.

“Me duele no poder estar con ellos, pero de alguna forma los voy a estar acompañando, detrás del alambrado o viéndolos entrenar, los voy alentar en cada momento”, afirmó un emocionado director técnico al referirse a su grupo.

Está evaluando su continuidad en el club, si bien le había confirmado a la dirigencia seguir en las inferiores, hoy su permanencia está en duda y no descarta nuevos horizontes “Lo voy a pensar hasta mañana si tengo ganas de seguir, no se…anoche me dormí como a las 4 de la mañana, pensé en cada jugador, en la categoría mía 2003 que el año pasado salimos campeones representado a San Luis en un torneo provincial, habíamos tenido una reunión con los padres de esa categoría. Contentos para ver como podíamos enfrentar el torneo provincial que me ayudaran, y todos nos fuimos muy contentos y después pasó lo que pasó pero me duele inmensamente dejar esto”.

El año pasado su categoría salió campeón de un torneo en córdoba representando la liga sanluiseña y su amada ciudad de La Punta “fuimos a un mundialito a córdoba con la 2003 donde participan equipos de todo el país y del exterior y en cada nota que me hacían me preguntaban por el equipo de San Luis y yo les decía: No, no, nosotros representamos la liga sanluiseña pero nosotros somos de la Ciudad de La Punta y estos colores son de la ciudad de La Punta y los chicos que yo traigo son de La Punta. Y gracias a esto gente de Chile conoció no a San Luis Capital sino a nuestra ciudad que es lo que yo quería y me llena de emoción y de satisfacción. Me duele mucho saber que va a pasar más adelante”.

Las muestras de apoyo al Loco se hicieron sentir en las redes sociales, hoy Darío Agüero ya no es el técnico del Club Deportivo La Punta, dependerá de la próxima reunión convocada por los jugadores si pueden revertir la decisión de la comisión que aún no confirmó al nuevo entrenador.

Audio Dario Agüero