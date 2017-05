Algunos de los reclamos no son nuevos, pero la situación se agravó con la lluvia de hoy.

La imagen enviada por un lector a nuestra redacción, muestra como quedó el auto cuando intentó circular por una de las calles. Otro de los reclamos de los padres es que ya no pueden cruzar las calles y tienen que hacerlo con sus hijos en brazos por el estado que hoy se encontraban las arterias para llegar a las escuelas, “Nos enterrábamos hasta los tobillos” aseguraron.

Otro de los reclamos de este sector, tiene que ver con las cloacas que se tapan asiduamente, los ductos centrales pasan por el centro de cada calle, los vecinos van a reclamarle a Alquimaq, empresa constructora y no le dan respuesta. Luego se dirigen al municipio quien les informa, que las cloacas aún están en garantía y no pueden hacer nada al respecto que le corresponde a la empresa quien por el momento no toma los reclamos ni brinda solucion.