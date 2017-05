Una familia de La Punta denunció a este medio, que un chofer de Sol Bus violó la Ley Nacional de Discapacidad al cobrarle el boleto y no reconocerle el pase libre nacional para transitar libremente en el transporte público interurbano de pasajeros a un menor con discapacidad.

El domingo cerca de las 20 hs tomaron la unidad N° 122 en el módulo 12, en el cual subieron dos personas con discapacidad, “una tiene el pase provincial que es mi hermana y mi sobrino tiene el pase de Nación, ellos vinieron de visita de Buenos Aires a nuestra ciudad”, afirmó Cecilia.

La cuestión es que desde que subió el menor quien tiene el pase nacional con acompañante, el chofer comenzó a reclamarle a la madre que debía sacar el pase provincial o abonar el boleto, “el chofer le decía: acá no sirve ese pase debe hacer el provincial porque si sube el inspector me pone en compromiso sino hágame el favor y abone el boleto, ésta discusión duró hasta la Plaza de los Niños” relató la vecina, familiar y testigo del hecho.

Finalmente la madre del menor para no continuar con la discusión termina abonando el boleto, para que la cuestión no pase a mayores y no hacerle pasar un mal momento a su hijo.

El chofer les exigía a turistas, que saquen el pase provincial para poder circular libremente en el transporte público de pasajeros porque así se lo ordenan desde la empresa, pero lo que más indignó a los familiares es que no cumplió con la nueva normativa del municipio capitalino, de no levantar pasajeros en las rotondas y dejarlas en el centro “Llegamos al puente Favaloro y comenzó a subir gente desde ahí hasta el centro, esa ley la conoce bien y no la hace cumplir” aseveró Cecilia, quien presentará la denuncia en los organismos que corresponde para formalizarla.

Que dice la Ley Nacional de Discapacidad (Ley 22431

(Actualizada por leyes 25635, 25634, 25504, 24901,24314, 24308, 23876, 23021))

(Párrafo vigente según ley 25635) Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las características de los pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada. El resto del inciso a) de la mencionada norma mantiene su actual redacción. (Párrafo incorporado según ley 25634) A efectos de promover y garantizar el uso de estas unidades especialmente adaptadas por parte de las personas con movilidad reducida, se establecerá un régimen de frecuencias diarias mínimas fijas.

“Una persona con discapacidad con pase de nación, por ley, puede usar cualquier tipo de transporte público, no sé quien es él (por el chofer) para decir que mi sobrino pague el boleto, esto es mas negocio que otra cosa” concluyó indignada la tía del damnificado.



Pase Libre Nacional con acompañante del menor a quien el chofer se negó reconocer