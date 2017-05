La imagen fue enviada por un lector, que se sorprendió en ver la cantidad de basura que recolectaba una empleada municipal en un espacio verde, había llenado dos bolsas en pocos minutos.

Empleadas municipales recorren diariamente las calles de nuestra ciudad juntando los papeles, botellas y levantando todo tipo de basura que en muchos casos son formados por los propios vecinos.

El texto que acompañana la foto enviada por un lector a nuestra redacción, decía lo siguiente: “si los punteños no fueramos tan sucios mujeres guapas que dependen del municipio no estarian haciendo este trabajo en cada espacio verde, vergüenza ajena me dio y me siento como vecino tambien responsable”.