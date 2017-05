El 12 de mayo se celebra el Día Internacional del Enfermero, conmemorando el natalicio de Florence Nightingale, considerada "fundadora" de la enfermería moderna.

En el Hospital María Juliana Becker desarrollan esta valiosa actividad 17 enfermeros incluidos quienes trabajan en la Salita de El Suyuque, además de aquellos que se dedican a la actividad pública están los de la actividad privada que trabajan en centros provados de La Punta y los que todos los días se dirigen a la ciudad capital a presatar su servicio en los sanatorios, clínicas y hospitales. Hoy queremos desearles un Feliz Día a todos ustedes por tan noble tarea.

A continuación le contamos la historia de la celebración de este día:

La fundadora de la enfermería moderna nació en 1820, de fe anglicana, creía que Dios la había inspirado para ser enfermera. Alcanzó fama mundial por sus trabajos precursores de enfermería en la asistencia a los heridos durante la guerra de Crimea. A partir de ese momento fue conocida como «la dama de la lámpara», por su costumbre de realizar rondas nocturnas con una lámpara para atender a sus pacientes.

En enero de 1974, se tomó la decisión de celebrar una jornada conmemorativa de las contribuciones de los enfermeros a la sociedad, promovida por el Consejo Internacional de Enfermería, que se celebra en todo el mundo cada 12 de mayo.

La carta que a continuación se transcribe fue escrita por una enfermera explicando cual es su labor y que significa para ellos.

Siempre he querido expresar mi pensamiento de lo que significa ser enfermero y por fin lo hare...ojala les guste y concuerden conmigo:



Muchas veces hemos oido,



SON SIMPLES LIMPIA CULOS,

SON LOS TITERES DEL MEDICO,

NO TIENEN DECISIÓN PROPIA, ¿ESTE QUE SABE SI SOLO ES ENFERMERO?.

Se nota que la voz de la ignorancia crece y se expresa como desea....

Pero.

¿Qué es realmente un enfermero?.

Para responder esto, veamos que funciones hacemos.

Cuidamos personas.

Higienizamos.

Administramos medicación (con autorización del médico).

Controlamos signos vitales.

Promovemos la salud.

Si nos detenemos ahí pareciera que hacemos POCO Y NADA pero no, la realidad esta más alla de lo que uno suele imaginarse, los enfermeros hacemos MUCHO, no solo hacemos lo mencionado arriba, no solo cuidamos personas, les brindamos nuestra contención, nuestra amistad, nuestro amor, nuestra confianza, elaboramos un vinculo con él, a veces nos convertimos en el único ser humano con el que tienen contacto...

No solo higienizamos, no es darles un baño, es brindarles comodidad, paz...

Promovemos la salud,con nuestros conocimientos todos ustedes sabran lo que es la salud y como poder mantenerla y si esto no resulta y pierden su salud, no teman ahí estaremos siempre nosotros...

Asi que resumiendo todo en una oración.



EL ENFERMERO PROMUEVE Y CUIDA LA SALUD O COMO A MI ME GUSTA DECIRLO PROMUEVE Y CUIDA LA VIDA.

Es la carrera más hermosa,

más dedicada,

no hay nada que llene más como ser humano,

que ayudar a quienes lo necesiten...