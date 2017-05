Hace ya un tiempo que La Punta dejó de ser el lugar tranquilo que todos disfrutabamos. Los robos se dieron de manera permanente en comercios y viviendas, sin discriminar horarios ni lugares.

Los Barrios nuevos, 900 y 600 viviendas, no son la excepción. Desde hace un tiempo a la fecha se registraron, según reportes de vecinos, robos en el interior viviendas y diferentes hechos que se podrían denominar “raterismo”.

Desde una manguera, canillas, herramientas, materiales de construcción, bicicletas, plantas, arbustos y hasta un jazmín que ya estaba seco, son solo algunos de los elementos que desaparecen de los patios y frentes de las casas.

Estas últimas semanas, las viviendas de color salmón, fueron las más atacadas, pero lo que más indignó al barrio fue el robo de una bicicleta a una nena de 4 años.

Mariela, la mamá relató a esta redacción, que “la bicicleta de Isabella era viejita y un poco destartalada, nunca me imagine que se iban a llevar la bici de mi hija en ese estado”, lo que más molesta a Mariela, es que era un rodado de un niño y que ni siquiera sirve para la reventa por el estado que este tenía.

Su mamá consideró que el robo “solo tiene la intención de hacer sufrir a los niños, es lo mismo que cuando te roban un perrito”. Isabella se sintió muy triste ante este hecho, su bicicleta por más mal estado que se encontraba, era su bici y ella la quería.

Los vecinos saben que los rateros no están lejos, en una oportunidad un vecino logró impedir el robo actuando por mano propia, justo cuando le llevaban la bicicleta.

La mayoría de los que hechos que mencionamos no se denuncian, lo afirmaron los propios vecinos, con expresiones como “Para que voy a perder el tiempo”, “te tienen dos horas”, “no te toman la denuncia” etc. Es importante que los hechos, por más mínimos que sean se denuncien. De esta manera se forma el mapa del delito y el barrio antes las reiteraadas denuncias debe ser patrullado por la policía de manera mas constante, realizando tareas de prevención. Además que frente algún allanamiento y/o rastrillaje en donde se encuentren ciertos elementos, es presentando la denuncia como se recuperan los objetos.

A Isabella le robaron su bicicleta y ante este hecho, Medios El Punteño le hizo entrega de una bicicleta. Hoy la niña de 4 años ya tiene una bici para disfrutar, la consigna que se llevó “cuando no uses más la bicicleta, regalasela a otro niño que no la pueda comprar”.