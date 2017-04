El hecho sucedió hoy en horas del mediodía, cuando Rosa quien vive en los barrios de la zona del alto, se dirigía a la escuela 434 como todos los días junto a sus tres hijos.

Llegando a la estación de servicio, advierte que un masculino de unos 50 años, de 1.80 de altura aproximadamente, cabello canoso, piel trigueña, lentes oscuros, jogging gris, comenzó a sacarle fotos a sus hijos con un celular grande, a una distancia de unos 10 metros.

Rosa, aseguró a esta redacción, que el hombre enfocaba directamente con el celular a la cara de los chicos. En ese momento, relató la mujer, le dijo a sus hijos que se cubrieran el rostro y comenzó a gritarle diciéndole que porque les tomaba fotos, el hombre sin contestar, se puso una gorra, lentes oscuros y se dirigió al baño de la estación de servicio.

Rosa inmediatamente hace lo propio al drugstore de la esquina “El Mito”, donde les cuenta lo sucedido y llama a la comisaría 28, donde asegura que no le atendieron el teléfono. Entonces intenta comunicarse al 911 para dar aviso y afirma que “la operadora le restó importancia y la tuvo varios minutos en la espera”.

Aguardó aproximadamente 10 minutos en el bar controlando que el hombre no saliera de la estación a la espera de un móvil policial, como se le hacía tarde para el ingreso de los chicos a la escuela, se dirige caminando hacia la plaza de los niños y desde la esquina de la casa de tatuajes, observa que pasa un móvil policial pero que no desciende en la estación para verificar si el hombre se encontraba allí.

Consultada por esta redacción, si había realizado la denuncia de lo ocurrido, aseguró que no y que no la hará, sus argumentos responde a que para ella la policía de La Punta no hace nada “la mayor bronca que tengo que el patrullero demoró un montón y que cuando pasó no entró y que la operadora del 911 no me dio bolilla cuando llamé, si denuncio lo ocurrido voy hacer una más que va expone y archivan”.

Rosa muy preocupada por lo sucedido, advirtió que sí el hombre no estaba realizando nada ilegal como fotografiar a sus hijos, se pregunta porque cuando le preguntó que estaba haciendo, escondió su rostro y se marchó sin mediar palabra, “Si estaba fotografiando el paisaje, cosa que no es porque directamente apuntaba al rostro de mis hijos, me lo hubiese dicho y no fue así, tuvo una actitud sospechosa tapándose el rostro y escapándose.”

Por su parte, esta redacción se comunicó con comisaría 28, quienes aseguraron que no tienen registro de lo ocurrido.