El ministro de Seguridad Ernesto Nader Alí mantuvo una reunión con padres de alumnos de la Escuela Experimental n°1 “Rosenda Quiroga” de La Punta, quienes le pidieron más presencia policial en toda la ciudad y sobre todo en las inmediaciones del establecimiento educativo.

El pedido surgió luego de la denuncia que radicó la madre de una adolescente de 14 años, que dijo que un hombre intentó introducir a su hija por la fuerza a una camioneta el lunes a la mañana cuando caminaba por la ciclovía, en dirección al centro educativo.

La presencia del funcionario fue espontánea y tras enterarse de que un grupo de padres iba a presentar una nota con la petición de mayor presencia policial ante las autoridades de la escuela, que oficiarían de mediadores. Pero la presencia del funcionario evitó que el pedido quedase plasmado por escrito, informó San Luis 24.

Nader Ali también se reunió con las autoridades de la “Rosenda Quiroga”, Natalia Bongiovanni, una de las directoras dijo que le plantearon al ministro la posibilidad de volver a contar con protectores comunitarios en el ingreso al edificio educativo.

La directora del colegio también manifestó que, "El ministro de seguridad vino a la escuela ayer, no teníamos una reunión programada pero él hablo con nosotros. Cuando salimos había un grupo de papás que estaban armando una nota y aprovecharon hablar de inquietudes de los padres con cuestiones de seguridad. Los padres están preocupados por sus hijos al ingreso de la escuela, le pidieron mayor circulación de patrulleros, le preguntaron si andaban las cámaras de seguridad, el ministro quedo a disposición nuestra. Los niños entran muy temprano, cuando aún esta oscuro y muchos de ellos tienen que cruzar zonas verdes, nosotros enviamos notas a la comisaria de los horarios de cursada y a veces hay patrulleros en las zonas cercanas” declaró a Fm Ciudad, la directora acerca de la reunión que mantuvieron ayer padres con el ministro.

Con el único que aún no ha mantenido una reunión el ministro, a pesar de haber sido solicitada hace 35 días es con el intendente de La Punta, Martín Olivero, con respecto a esto el jefe comunal afirmó en declaraciones a FM Nacional, “El ministro no solo no me invitó a la reunión de ayer sino que no me contestó el pedido de audiencia que le pedí hace 35 días. Si el ministro no tiene la cortesía de contestar a un intendente preocupado por la seguridad me imagino que tampoco me invitaría a esta reunión” haciendo referencia al encuentro que Alí mantuvo con los concejales de La Punta.

En esa reunión, según lo difundido por la Agencia de Noticias, los ediles transmitieron algunas inquietudes de los vecinos a partir de un encuentro que mantuvieron. Pidieron mayor presencia policial en las calles, y en ese sentido, Ali señaló que se llevan a cabo fuertes operativos policiales en las dos jurisdicciones de La Punta: “Los vecinos están muy conformes con estos operativos y con ver tanta policía en la ciudad”, agregó Sergio Porporatto, concejal de La Punta.