Potrero de Los Funes: Daniel Orlando divulga una carta abierta y no se calla para que no pierdan la memoria

Detalles Creado en Jueves, 16 Febrero 2017 22:50

Porque no? Porque no contestar? Porque Callar? Bueno he decidido no callar. Veo publicaciones donde hay gente que por una cosa o por otra no está de acuerdo con la gestión y me parece correcto, no todos debemos estarlo, ahora mentir, difamar, AGRAVIAR NOOO, porque mis hijos tienen que bancarse leer estupideces o delirios de improvisados de la política que nunca hicieron nada por la gente, por el pueblo o por su propio vecino, porque uno que le pone el alma el cuerpo y el corazón debe bancarse que se escondan atrás de un facebook y mientan y agravien gratuitamente sin medir el sufrimiento del otro, porque después de que escriben estupideces me los tengo que aguantar pidiéndome cosas como si nada hubiese pasado con cara de yo no fui y como si nada hubiesen dicho. Bueno....he decidido no callarme, porque siempre trabaje duro para que todos los sectores estén representados y para cubrir las necesidades de todos.

Le dimos trabajo a todos aquellos que lo necesitaron, trabajamos en la cultura, en el deporte, en la obra pública, en la acción social, en la recuperación de los espacios verdes, creamos un festival que nos enorgullece a todos, la academia de danzas, la colonia de vacaciones, asfaltamos cien cuadras, hicimos la oficina de informes turísticos.

Cada año el municipio hace más de cien mil folletos, llevamos a que el mundo conozca Potrero De Los Funes, becamos a todos aquellos que quieren estudiar, hicimos viviendas compramos maquinas, camiones, todo tipo de herramientas. jerarquizamos el personal y le dimos a todos los que quisieron oportunidades de crecer.

Pensamos en el futuro y trabajamos en una nueva planta de agua, le abrimos la puerta al comercio, defendimos y defendemos nuestras banderas no Nos entregamos ante las adversidades, luchamos día a día para tener un Potrero mejor, más próspero y con futuro para todos.

Hicimos esto y miles de cosas masss..... Miles de cosas más.....¿Que nos falta? Claro que SIII, siempre falta y va a faltar, siempre la demanda es mayor a los presupuestos, siempre, pero eso no significa que esté todo mal.

Obviamente nunca voy a bajar los brazos y seguiré trabajando como lo hago habitualmente poniéndole garra, pasión y corazón, atendiendo personalmente a todos como lo vengo haciendo desde siempre y como siempre diciendo si, si se puede y diciendo no cuando no se puede . Bueno para finalizar Este escrito es para que aquellos que perdieron la memoria y para llamar a la reflexión de los que quieren trabajar en política, a estos últimos la política es la herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la política se hace debatiendo ideas no calumniando ni mintiendo ni escondiéndose atrás de un teléfono o una computadora.

Debatir es sano hagamos de la política una fuente generadora de ideas y de sueňos y no una bolsa de mugre donde ahuyentemos a los que pueden aportar y quieren participar. Gracias a los que se hayan tomado un tiempo para leer este mensaje. Soy orgullosamente peronista soy un soldado de mi pueblo de mi partido y de mi conducción, no ando saltando de un partido al otro por conveniencia propia como algunos que por ser candidatos entregan a la gente y las banderas , tengo ideales, convicciones, pasión y sentimiento Peronista. Viva Potrero de los Funes viva San Luis. Gracias

Y mis saludos respetuosos a todos.