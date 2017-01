Una vecina de La Punta fue picada por un alacrán no tóxico

Detalles Creado en Jueves, 19 Enero 2017 09:08 Escrito por El Punteño

A pesar de la intensa campaña de fumigación que lanzó hace muy poco tiempo el Municipio de La Punta con la finalidad de combatir al mosquito Aedes Aegypti, portador de enfermedades como dengue, el zika y la chikunguña, y de diversas alimañas típicas del monte nativo que rodea la ciudad, el martes por la madrugada una vecina de la Licitación 5 fue picada por un alacrán en horas de la madrugada, mientras dormía.

Afortunadamente, la alimaña no era de tipo venenosa sino una que es muy común en nuestro país llamada Bothriurus bonaerensis, cuya coloración suele ser oscura o de color miel, pero con la particular característica que sus pinzas son redondeadas, como guantes de boxeo, mientras que en el segmento final de la cola tiene un aguijón simple de una sola punta afilada y no presenta líneas longitudinales en el dorso.

La mujer sintió un fuerte ardor en la zona de la picadura y, junto a su familia y al alacrán sospechoso, se dirigió inicialmente al Hospital de nuestra ciudad, María J. Becker, donde recibió los cuidados esenciales en estos casos. Luego fue derivada al Hospital San Luis, donde permaneció internada un par de horas hasta que los médicos corroboraron la ausencia de posibles reacciones vinculadas a los alacranes venenosos.

Ya con el alta médica, la mujer retornó a su domicilio en La Punta, donde se presentó personal del Departamento de Zoonosis de la Municipalidad para fumigar la vivienda en profundidad.

Fuente: Hospital María J. Becker