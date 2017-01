La Punta: Más de 5000 personas en la noche de los Reyes Magos

Detalles Creado en Domingo, 08 Enero 2017 21:08 Escrito por El Punteño

La noche del viernes 6 de enero no pasó desapercibida para los Punteños. Fue una noche de luces, música, magia y alegrías, ya que el Municipio de La Punta tuvo un firme y conmovedor propósito para convocar, una vez más, a sus vecinos: regalarle a cada corazón de niño y adulto, la emocionante visita de Los Reyes Magos.

Eran las 20 horas cuando cientos de familias comenzaron a reunirse en la Plaza de los Niños. No faltaban las reposeras y mates de por medio mientras se disfrutaba de los shows en vivo de artistas locales, como Los Payis que con sus payasadas alegraban al público, Sasha García con su increíble voz emocionó el lugar, La Pialada con su folklore hizo bailar a más de una pareja, el recientemente conformado Ballet Municipal que con sus movimientos invitó a volar, todos haciendo crecer nuestra identidad punteña; y por supuesto, no podemos olvidar los artistas invitados como Los Fulanos de San Francisco del Monte de Oro, los Cantores del Alba y, para terminar la noche a puro baile y alegría, La Kumbao con sus pegadizos ritmos.

Más de 5 mil personas se reunieron en la Plaza para compartir los espectáculos, peloteros para los más pequeños, sectores de comidas y los artesanos locales que se apostaron en la calle, pero sin duda alguna, la atracción principal fue, cuando pasadas las 21:30, en el camión de los Bomberos Voluntarios de La Punta, llegaron ellos, Los Tres Reyes Magos, saludando y contagiando sonrisas, trayendo un obsequio para cada niño presente.

Un regalito para cada uno, una sonrisa y ojos de sorpresa dibujaban el rostro de cada pequeño que admiraba a los Reyes “los reyes vinieron en el camión de los bomberos y me dieron unos caramelos”; “si vi a los reyes, me saque una foto y me regalaron golosinas”, expresan con entusiasmo los niños, mientras sus familias se emocionaban al verlos plenos de felicidad “verle la cara a los niños con una sonrisa no tiene precio, muy agradecida”; “lo estamos pasando lindo, está muy hermoso todo”; “contentos, está bueno que hagan estas cosas donde se pueda juntar a toda la ciudad, y aparte para los chicos que estaban re entusiasmados, emocionados de ver a los reyes”.

Así, la Municipalidad de La Punta, hizo posible reunir a los habitantes de nuestra hermosa Ciudad, de las 600 y 900 Viviendas, Barrio UOCRA y 125, Módulos y Licitaciones de cada punto cardinal. Pero no quedó ahí, también fuimos visitados por familias de San Luis Capital y de otras lugares del país como Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, San Juan, Mendoza, entre otras. “Allá donde vivo no se hace esto, siempre es más para los grandes y la verdad que es muy lindo todo, lo estamos pasando bien y los niños re contentos”.