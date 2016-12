La otra cara del paro de colectivos que afecta a seis localidades

Detalles Creado en Viernes, 09 Diciembre 2016 20:00 Escrito por El Punteño

El paro se cumple con un servicio mínimo de emergencia

Así lo informó el Secretario General de la UTA seccional San Luis, José Narváez. La medida de fuerza de los trabajadores de las empresas Sol Bus y Maria del Rosario arrancó el día miércoles. Miles de usuarios se ven afectados por la falta de servicio del transporte interurbano que va a La Punta y a la zona serrana.

Choferes manifestando

Los trabajadores de las empresas de transporte interurbano arrancaron con un paro por 24hs pero el mismo se extendió al no lograr un dialogo con la patronal. Miles de usuarios de La Punta, La Calera, El Volcán, El Trapiche, La Toma y Potrero de los Funes se están viendo afectados por la medida de fuerza.

Desde la UTA informaron que han dejado salir unidades para el servicio de emergencia aclarando que en el caso de la Ciudad de La Punta, la mas afectada porque no tiene más alternativas de servicio de transporte que el de las empresas en conflicto, se ha dejado salir tres unidades que consta en un colectivo por Ruta 3, uno por Ruta 146 y uno al B° 900 Viv. Una de las unidades fue víctima de un ataque a pedradas, lo que según testigos fue realizado por niños. Pero por este hecho, una menor de 9 años, fue afectada con heridas por la rotura de vidrios.

Mientras que a las otras localidades ha salido un coche por localidad.

Los trabajadores están reclamando por las horas extras mal pagadas, los turnos cortados, los feriados adeudados y por el tiempo que el trabajador tiene para tomar o dejar el servicio, que son 15 a 20 minutos cuando el conductor termina su jornada y debe dejar la recaudación.

El reclamó se inicio en el Programa Relaciones Laborales en el mes de octubre pero desde esa entidad dirigida por el ex intendente de la Ciudad de La Punta, Ruben Rosas Curi, llamaron a audiencias para el 5 y 6 de diciembre, las audiencias luego fueron canceladas el mismo día que debían realizarse por el propio Rosas Curi que las postergo para el 21 de diciembre sin dejar claro los motivos de la suspensión (aunque fuentes reservadas off record nos dirían que el ex intendente de La Punta se habría tomado un descanso), lo que desato la furia de la UTA, respondiéndole a relaciones laborales, ante la no intervención para resolver el conflicto con una paro por tiempo indeterminado, algo que ante la inacción de RELACIONES LABORALES, la justicia intimo a la UTA a levantar el paro, pero esto es imposible de acatar, ya que primero está la instancia de resolverlo con Relaciones Laborales de La Provincia; en tanto El titular de la UTA, José Narváez, aclaró que ese comunicado fue un “mamarracho judicial” porque “aún no está cerrada la instancia en Relaciones Laborales. Apuntó a que Relaciones laborales del Gobierno no expidió una respuesta ya que desde el 30 de agosto que persisten las negociaciones.

Imágenes Pablo Ariel Juarez e internet